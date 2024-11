Polícia Militar apreende drogas em operação no distrito de Anta, em Sapucaia

Na terça-feira, 19 de novembro de 2024, policiais do PATAMO, sob o comando do SGT L. Marques, com apoio dos CBs Marini e Kassyane, realizavam patrulhamento na área do distrito de Anta, no bairro Boa Vista, quando realizaram uma varredura na ciclovia e na linha férrea. Durante a ação, os policiais avistaram um indivíduo saindo de um bambuzal às margens do rio Paraíba. Ao perceber a presença da polícia, o homem demonstrou nervosismo, tremendo visivelmente.

No local, os policiais realizaram buscas e encontraram, em um buraco coberto por uma pedra, uma sacola preta contendo 67 pinos de cocaína já embalados, além de um saco com uma grande quantidade de cocaína a ser fracionada e 5 tabletes de maconha. O acusado foi detido e encaminhado à 109ª DP em Sapucaia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O material apreendido foi igualmente encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.