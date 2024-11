Dentista morre em acidente de quadriciclo durante passeio turístico em Ouro Preto

Na quarta-feira, 20 de novembro de 2024, uma dentista de 26 anos, identificada como Amanda Occhi de Alencar, morreu após sofrer um acidente de quadriciclo durante um passeio turístico no Distrito de Lavras Novas, em Ouro Preto. Ela foi arremessada do veículo quando um quadriciclo que vinha atrás perdeu o controle e colidiu com o seu.

Amanda, que morava em Guidoval, na Zona da Mata Mineira, estava viajando com seu namorado, de 39 anos, quando o acidente ocorreu. O casal, junto com outros seis turistas e o guia, havia contratado um passeio até a represa do Custódio. Durante o trajeto, os turistas estavam divididos em quatro quadriciclos, com duas pessoas em cada um.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o guia informou que a região era de difícil acesso e que, ao retornar ao distrito, começou a chover forte. Em um momento do percurso, o quadriciclo que seguia logo atrás de Amanda perdeu o controle em uma curva e colidiu com o veículo da dentista. Com a batida, ambos os quadriciclos capotaram e os ocupantes foram arremessados.

Amanda e seu namorado foram socorridos e levados ao Hospital Santa Casa de Ouro Preto. Enquanto o homem teve apenas ferimentos leves, a mulher sofreu traumatismos múltiplos e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no hospital.

O guia turístico relatou aos policiais que antes do passeio, os participantes receberam treinamento e foram fornecidos os equipamentos de segurança necessários. A motorista do quadriciclo que perdeu o controle, de 36 anos, e seu passageiro, de 39 anos, não sofreram ferimentos.

Este trágico acidente destaca a importância da cautela e segurança em atividades turísticas de aventura.