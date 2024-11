Homem é baleado com mais de 8 tiros no centro de Três Rios

TRÊS RIOS – Um homem ainda não identificado foi brutalmente baleado com mais de 8 tiros na noite da última segunda-feira (25 de novembro) no centro de Três Rios, na Região Sul Fluminense do Rio de Janeiro. O crime aconteceu próximo à linha férrea, em uma área de grande circulação.

A Polícia Militar, por meio do 38º BPM, foi acionada ao local e encontrou a vítima já sem vida. De acordo com testemunhas, os disparos ocorreram por volta das 19h40, assustando moradores e comerciantes próximos. A Polícia Civil também foi acionada e iniciou as investigações para identificar os autores do crime.

A vítima foi socorrida para o Hospital das Clinicas N S da Conceição e seu estado é gravíssimo.

O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela apuração.

Nos últimos meses, Três Rios tem registrado um aumento preocupante na violência, com números crescentes de homicídios e outros crimes graves. A execução desta segunda-feira é mais um reflexo da insegurança que tem tomado conta da cidade, alarmando a população e evidenciando a necessidade de ações efetivas de combate à criminalidade.

Moradores relatam sentirem-se inseguros mesmo em áreas centrais- como o local do crime- que antes eram consideradas mais protegidas.

“Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer aqui, no centro da cidade. Estamos cada vez mais com medo de sair à noite”, comentou um comerciante que preferiu não se identificar.

As autoridades prometem intensificar o patrulhamento e as investigações para combater a violência que assola a cidade. No entanto, os moradores continuam cobrando soluções mais rápidas e estruturais para garantir a segurança de todos.

(Fonte: www.rlagosnoticias.com.br)