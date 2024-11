Ex-vereador é vítima de sequestro-relâmpago em Além Paraíba

Na noite da última segunda-feira (25), por volta das 21h45min, o ex-vereador e radialista da Rádio CPN, Cícero Inácio da Silva, morador de Além Paraíba viveu momentos de terror ao ser surpreendido em sua residência, localizada na Rua São Geraldo, Vila Laroca. Dois homens encapuzados, sendo um alto e magro e outro baixo e robusto, invadiram a sua residência e anunciaram um assalto.

Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos reviraram a casa da vítima em busca de dinheiro. Como não encontraram valores no imóvel, obrigaram-no a dirigir seu carro, um Nissan Kicks até uma agência bancária do Bradesco, no centro da cidade.

Ao chegar na agência, a vítima conseguiu escapar dos criminosos, pedindo ajuda. Os assaltantes, então, fugiram no carro roubado.

Durante o deslocamento, os suspeitos cruzaram com uma blitz realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na saída da cidade, próximo ao antigo posto fiscal. Ao avistarem os policiais, os criminosos fizeram uma manobra brusca e fugiram. A PRE iniciou acompanhamento visual, e o veículo foi abandonado pelos assaltantes na entrada do bairro Terra do Santo.

O automóvel foi recuperado pelos policiais rodoviários e devolvido ao proprietário após os procedimentos legais.

A vítima também relatou o desaparecimento de seu telefone celular, cujo modelo e marca não conseguiu lembrar.

A perícia técnica foi acionada para a análise da ocorrência. Até o momento, os autores não foram identificados nem presos.

A ação contou com a participação da equipe da Polícia Militar (RP 29756), composta pelo 3º Sargento Moraes e Cabo João Gomes, além da equipe da Polícia Rodoviária Estadual (RP 30372), com os cabos Marcos e Jerônimo.

A Polícia segue investigando o caso e pede à população que, caso tenha informações sobre os suspeitos, entre em contato pelo telefone 190.