ACEAP sedia curso de oratória do SEBRAE

Geral Há 3 horas Aceap realiza último café com Ideias de 2024 Na ocasião, também foi anunciada a premiação da ACEAP como segunda mais atuante Associação de Minas Gerais, destaque recebido no último Congresso da FEDERAMINAS

Geral Há 4 horas Último módulo do DELAS SEBRAE MG abordou Instagram, Facebook e Whatsapp para negócios A consultora Fernanda Dias entregou conteúdo de grande importância

Educação Há 4 horas ACEAP promove entrega dos certificados do programa DELAS SEBRAE MG As participantes, que não puderam estar presentes, mas cumpriram a carga horária dos módulos, podem retirar seus certificados junto ao setor comercial da entidade.