Nos dias 11 e 12 de novembro, aconteceu o último módulo do programa DELAS SEBRAE MG, sediado pela ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba.

A consultora Fernanda Dias entregou conteúdo de grande importância para as empreendedoras sobre a utilização do Instagram, Facebook e Whatsapp no desenvolvimento de seus negócios.

Com a metodologia do SEBRAE e expertise da consultora, as integrantes puderam expandir seus conhecimentos e finalizaram o programa de forma leve e produtiva.