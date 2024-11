Eletrobras realiza testes acústicos no Complexo Hidrelétrico Anta/Simplício

Sapucaia, RJ – Entre os dias 2 e 6 de dezembro, a Eletrobras conduzirá testes no sistema de comunicação e alerta do Complexo Hidrelétrico Anta/Simplício. As sirenes instaladas em Sapucaia, Carmo (bairro Influência), Além Paraíba e Chiador (Sapucaia de Minas) serão acionadas individualmente para verificar o alcance e a intensidade sonora. A ação será realizada em parceria com as prefeituras e Defesas Civis municipais e estaduais.

Segundo Cristiano Simão, coordenador do Plano de Ação de Emergência (PAE) pela Eletrobras Operação Sudeste, “o procedimento faz parte do PAE. Como é apenas um teste, a população não deve alterar sua rotina ou se preocupar com a segurança da barragem. As estruturas do complexo são seguras, e as usinas estão operando normalmente.”

Durante os testes, técnicos percorrerão a Zona de Autossalvamento (ZAS), área abaixo das barragens e diques de Anta e Simplício, para monitorar e assegurar o correto funcionamento do sistema de comunicação e alerta, bem como a cobertura total das áreas.

O PAE define as ações a serem executadas em uma eventual evacuação de emergência. Ao longo deste ano, exercícios simulados de evacuação foram realizados em Sapucaia, Além Paraíba e Carmo.