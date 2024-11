Hemominas abre concurso público

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) anunciou a realização de um concurso público para o preenchimento de 347 vagas em diferentes carreiras.

As oportunidades abrangem cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.230,80 e R$ 6.387,13, para jornadas de trabalho de 24 a 40 horas semanais.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

- Nível I (97 vagas), Técnico de Hematologia e Hemoterapia - Nível II (143 vagas), Analista de Hematologia e Hemoterapia - Nível I (68 vagas) e Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia - Nível III (39 vagas).

Há, ainda, reservas de vagas para candidatos que se enquadrem como pessoas com deficiência (PCD) ou ações afirmativas (AC), conforme previsto no edital.

Inscrições e Procedimentos

Os interessados podem se inscrever entre os dias 27 de janeiro e 26 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo site indicado no edital. As taxas de inscrição variam de R$ 14,50 a R$ 44,00, dependendo do cargo.

Os candidatos que atenderem aos critérios para isenção da taxa devem realizar a solicitação até as 23h59 do dia 28 de janeiro de 2025.

Etapas e Avaliação

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, marcada para o dia 23 de março de 2025, além de análise de títulos para determinados cargos. As provas incluirão questões de língua portuguesa, legislação básica, saúde pública e conhecimentos específicos.

Validade do Concurso

O certame terá validade de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo-ser prorrogado por igual período.