Governo de Minas inaugura iluminação da Praça da Liberdade, celebrando a cultura mineira e o espírito natalino

Uma celebração que une tradições natalinas e a rica identidade cultural de Minas Gerais. A partir dessa combinação, o Governo de Minas inaugurou, nesta sexta-feira (29/11), a iluminação de Natal da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A iniciativa integra a programação do Natal da Mineiridade, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e pela Fundação Clóvis Salgado (FCS) , com patrocínio e parceria da Cemig .



A inauguração das luzes foi marcada por um show do Coral Black to Black, formado por 200 crianças, junto a um cortejo com o Circo Meia Noite e a chegada do Papai Noel, em carro aberto, na Alameda Travessia. Participaram do evento o secretário de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliviera, e o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi.



No projeto de iluminação de Natal deste ano, o público é convidado a vivenciar uma experiência sensorial única, por meio de um espetáculo amplo, realizado ao longo de todo o mês de dezembro, e composto por cores, cantatas, esculturas e luzes que celebram a cultura mineira e o espírito natalino.



"Este evento não é apenas uma celebração do Natal, mas uma ode à mineiridade. É um momento em que a cultura, a fé e a arte se entrelaçam, proporcionando uma experiência única que resgata tradições e cria memórias afetivas", ressaltou o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

"É uma celebração coletiva que posiciona Minas Gerais como um destino de Natal único, destacando a riqueza cultural e a hospitalidade mineira", enfatizou Leônidas de Oliveira.



A iluminação e a programação deste ano se estende da Praça da Liberdade para o Palácio da Liberdade, que foi transformado pela primeira vez no Palácio do Natal, uma das principais novidades das celebrações deste ano. O espaço será aberto ao público a partir deste sábado (30/11).



A entrada simbólica nesse cenário mágico acontece na Alameda Principal da Praça, no Pórtico Alameda Travessia, montagem inspirada nas igrejas barrocas mineiras. No local, haverá um Túnel de Luz, com animações criadas pelo MIR Estúdio, e que vão guiar o público até o Palácio do Natal.



Neste espaço, uma grandiosa árvore de Natal e um presépio artesanal, da artista Anísia Lima, que traz figuras com traços e vestimentas típicas de Minas Gerais, homenageiam o Vale do Jequitinhonha. A disposição dos elementos é inspirada na grandiosidade da Praça de São Pedro, no Vaticano.



Os jardins, a fonte e os canteiros da Praça da Liberdade receberam decoração que reflote a diversidade cultural e as tradições natalinas de diferentes cidades, criando uma mostra vibrante e rica em detalhes que homenageiam a pluralidade do estado.



Na Praça, também foram instaladas luminárias da artista mineira Marilda Castanha e um Papai Noel inflável de oito metros de altura. Criado pelo artista JJBZ, a escultura inflável segura um grande pedaço de queijo, o que faz uma homenagem à mineiridade e comemora a candidatura dos Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal como Patrimônio da Humanidade pela Unesco.



Papai Noel



Dentro do Palácio do Natal, o Papai Noel receberá os visitantes a partir deste sábado (30/11). Haverá um acervo de decorações natalinas que contam histórias de fé, esperança e amor. Uma mostra com mais de 5 mil figuras de Papai Noel da colecionadora Maria Elvira compõe o ambiente.



Além disso, o local receberá a Vila da Mineiridade, também a partir deste sábado, um espaço voltado à valorização do artesanato, da cozinha e da hospitalidade mineira.



O Natal da Mineiridade é realizado em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), a Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo, a Associação Mineira de Municípios (AMM) e a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais.



Serviço

Visitação Natal da Mineiridade - Praça da Liberdade

Palácio do Natal:30/11 a 23/12/2024

Segunda a sexta, das 16h às 22h

Sábados e domingos, das 14h às 22h

Papai Noel:30/11 a 23/12/2024