Minas promove capacitação de vendas pela internet para micro e pequenos empreendedores em Montes Claros

Cerca de cem micro e pequenos empreendedores de produtos e serviços em diversas áreas participaram, nos dias em 26 e 27/11, em Montes Claros, do curso de capacitação em comércio exterior e vendas pela internet, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) , em parceria com os Correios. Os participantes buscaram conhecer mais sobre comércio eletrônico, para divulgar produtos e serviços, ampliando vendas.



Para o diretor-geral do Idene, Carlos Alexandre Gonçalves, o acerto da iniciativa é demonstrado pela boa receptividade do público no curso em Montes Claros, e também em Teófilo Otoni, onde a primeira edição foi realizada, em outubro. “Os pequenos empreendedores querem crescer explorando novas oportunidades de mercado”.



“O Idene está aqui para apoiá-los, contribuindo para que estejam aptos a utilizarem os meios eletrônicos com sucesso, expandindo seus negócios”, concluiu o diretor-geral do Idene, adiantando que o curso será levado para outras cidades da região Norte e do Vale do Jequitinhonha.



Capacitando diversos nichos



Leandro Arcanjo foi de Januária a Montes Claros para participar do curso. Ele trabalha em uma empresa de peças automotivas, já consolidada com a venda presencial, e agora quer ampliar o comércio eletrônico. Ele citou as estratégias de frete apresentadas pelos Correios como um dos destaques do curso. “Se não analisarmos bem os custos do frete e das peças que vendemos, a empresa pode perder dinheiro”, argumentou.



Já Adriana Ruas é proprietária de uma loja virtual de calçados em Montes Claros. Há pouco tempo no mercado, ela está em busca de novos conhecimentos para incrementar o seu negócio. “A capacitação agregou muito porque me trouxe a clareza de como movimentar as minhas redes sociais para ganhar mais clientes, e como fazer o transporte mais fácil dos meus calçados”, disse.



Marcos Vinícius trabalha em Montes Claros com produtos naturais como grãos, sementes, castanhas, temperos, ervas, chás e condimentos e está se preparando para atuar no mercado on-line. “Um ponto que me chamou a atenção foi o relacionado aos benefícios de se ter uma loja virtual própria e uma boa plataforma de suporte, que gerencie os pagamentos feitos pelos clientes via internet e me informe se o produto foi entregue corretamente para o destinatário”.



O evento contou com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, da Agência de Desenvolvimento do Norte de Minas (Adenor) e do Banco do Nordeste, que apresentou linhas para o microcrédito disponibilizadas pela instituição.



Os consultores dos Correios apresentaram pilares do comércio on-line, citando como exemplo a importância de utilizar fotos e vídeos para uma boa divulgação, usabilidade, traduzida como a rapidez no atendimento aos clientes, tecnologia, com o suporte de uma boa plataforma e a logística, com boas estratégias de frete. Também foram abordadas as peculiaridades e as estratégias para a melhor utilização dos canais de venda, representados por redes sociais e sites.