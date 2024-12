Governo de Minas promove seminário sobre ações de combate à violência contra crianças e adolescentes

Direitos das crianças e adolescentes, riscos do ambiente virtual, bullying e prevenção de diversos tipos de violência foram alguns dos temas apresentados no “Seminário Violência Contra Crianças e Adolescentes: entender para combater”, que mobilizou servidores e funcionários do Governo de Minas , ao longo desta sexta-feira (29/11).



O evento é fruto da parceria a entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) . As pastas somaram esforços para levar informações importantes para todo o público presente no Auditório JK da Cidade Administrativa.



O seminário foi dividido em cinco painéis ao longo do dia, apresentados por representantes da Sedese-MG, da Sejusp, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) , parlamentares e outras autoridades. Na abertura, alunos da Escola Municipal Honorina Rabello apresentaram um ato musical, com canções de combate ao racismo e à violência contra crianças e adolescentes.



Na sequência, o secretário de Estado Adjunto da Sedese-MG, Ricardo Alves, reforçou a importância da mobilização. “Hoje, o nosso foco está voltado para as crianças e adolescentes e é importante que aprendamos a identificar as causas e consequências dessas violências. Temos que ser capacitados para ver as pistas e poder atuar, em rede, para reduzir os casos e proteger nossas crianças”, explica Ricardo Alves.



Programação e debates



Todas as apresentações envolvem temas relacionados à prevenção e combate à violência contra as crianças em diferentes espaços, ampliando o entendimento sobre as causas e consequências desse problema, capacitando profissionais de diferentes áreas para identificação de sinais dessa violência, promovendo o fortalecimento da rede intersetorial de trabalhos e apresentando boas práticas estaduais.



A diretora Estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes da Sedese-MG, Eliane Quaresma, pontuou a importância do trabalho em rede, afirmando que “o seminário é uma resposta à necessidade de construir estratégias unificadas, dialogando sobre as violências e trabalhando de forma intersetorial”.



Trabalho contínuo



O Seminário Violência Contra Crianças e Adolescentes faz parte de uma série de ações da Sedese-MG para proteger crianças e adolescentes em Minas Gerais. Entre elas, está o Comitê Estadual de Atendimento Humanizado às Vítimas de Violência Sexual (Ceahvis), que reúne órgãos de segurança, saúde, educação e justiça, entre outros, para oferecer atendimento humanizado às vítimas.



A secretaria também desenvolve a formação de conselheiros tutelares e de direitos, em todos os 853 municípios mineiros, por meio de cursos, visa capacitar esses profissionais para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos.