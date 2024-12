Conheça os trabalhos finalistas da 8ª edição do Prêmio Inova Minas Gerais

Foram divulgados, nesta sexta-feira (29/11), os 16 trabalhos finalistas da 8ª Edição do Prêmio Inova Minas Gerais, realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) , com apoio da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE-MG) . A lista dos selecionados já está disponível no site da premiação e também no Diário Oficial de Minas Gerais.

No resultado disponibilizado, é possível consultar o nome dos projetos escolhidos, a média das notas na primeira fase de seleção e a classificação da iniciativa entre as demais aprovadas para a próxima fase do Prêmio Inova.

Confira os finalistas:

Seplag / Divulgação

Dos 16 trabalhos finalistas, oito concorrem na categoria Ideias Inovadoras Implementáveis e oito na categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso. A segunda e última fase do concurso consiste na apresentação oral dos projetos, que serão avaliados por uma comissão de especialistas convidados.

Os três primeiros lugares de cada modalidade serão premiados, num total de seis trabalhos vencedores, com a seguinte premiação: 1º lugar – R$ 15.000; 2º lugar – R$ 11.250 e 3º lugar – R$ 7.500.

A cerimônia de encerramento e premiação será realizada no dia 17/12, com divulgação dos seis vencedores do 8º Prêmio Inova Minas Gerais, e, ainda, as três iniciativas que ganharão o selo “O Estado Sabe Ouvir”.

Votação popular para o selo “O Estado Sabe Ouvir”

Neste ano, a definição dos vencedores do selo “O Estado Sabe Ouvir” será feita por votação popular. Os oito finalistas da categoria Iniciativas Implementadas de Sucesso serão avaliados pelos cidadãos como forma de reconhecimento dos trabalhos que melhoram a vida da população. A votação vai de 3 a 12/12 e será realizada no aplicativo MG App e no Portal MG www.mg.gov.br . É só acessar as plataformas e selecionar Votação Prêmio Inova.

Os três primeiros colocados receberão o selo concedido pela OGE-MG. Os vencedores poderão utiliza-lo em ações de comunicação, cartões de visita, currículos, assinaturas de e-mails e páginas na internet, atestando o reconhecimento pelo cidadão.

8ª Edição do Prêmio Inova

O Prêmio Inova de 2024 já é um marco na história da premiação, sendo a edição que mais recebeu inscrições de trabalhos válidos, quase o triplo do número de inscritos da última, em 2022. São 330 trabalhos válidos este ano e, na 7ª edição, foram 117.

O prêmio busca reconhecer, valorizar e premiar as ideias inovadoras e iniciativas de sucesso, que promovem a transformação e a melhoria dos serviços públicos com foco nas necessidades dos cidadãos.

Os participantes podem ser servidores, empregados públicos, estagiários e bolsistas que atuam de forma criativa e proativa na Administração Pública Estadual.