Governo de Minas inaugura dez leitos de CTI no Complexo Hospitalar de Barbacena e beneficia cerca de 800 mil pessoas

O Governo de Minas Gerais segue trabalhando para garantir que a população tenha acesso à saúde cada vez mais perto de casa. Nesta quinta-feira (28/11), o governador Romeu Zema e a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) , Renata Leles Dias, inauguraram mais dez leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) em Barbacena, no Campo das Vertentes.



O reforço do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e da Fhemig vai proporcionar agilidade e melhora na assistência. Foram investidos R$ 2,7 milhões na ampliação dos leitos do CTI do Hospital Regional Dr. José Américo, da rede Fhemig.



A unidade é referência no atendimento aos casos de urgência e emergência, traumas, queimados e AVC para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na macrorregião Centro-Sul do estado, que tem uma população de cerca de 800 mil pessoas. O hospital integra o Complexo Hospitalar do município, junto ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB).

"Esses leitos representam um reforço no atendimento da população da região. Vão melhorar muito a saúde, evitando remoção de pacientes para centros maiores, ou até para outras regiões, o que acarreta um sofrimento para o paciente e familiares que precisam acompanhar. É um passo muito importante para a melhoria da saúde", disse o governador Romeu Zema.



A expansão também vai possibilitar a realização de mais cirurgias eletivas, diminuindo a fila de espera. Com a ampliação, a unidade passa de dez para 20 leitos de terapia intensiva.



“Além dos atendimentos clínicos, também faremos mais cirurgias ortopédicas. Hoje já fizemos as dez primeiras consultas para o pré-operatório. A expectativa é de que, ainda em 2025, a gente zere a fila ortopédica de toda a macrorregião”, completou a presidente da Fhemig, Renata Leles Dias.



Investimentos



Nos últimos dois anos, o Governo de Minas investiu mais de R$ 10 milhões no Complexo Hospitalar de Barbacena. Todo o parque tecnológico do hospital foi renovado, com a aquisição de novos intensificadores de imagem (arcos cirúrgicos), raios-x, equipamentos de ultrassonografia, videolaringoscópios, microscópios e mesas cirúrgicas. As camas mecânicas foram substituídas por elétricas em todas as enfermarias e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Em setembro do ano passado, o Complexo Hospitalar de Barbacena inaugurou um novo tomógrafo, adquirido por R$ 1,225 milhão. Desde então, mais de 700 exames de tomografias e angiotomografias estão sendo realizados por mês.



Em julho deste ano, a unidade também ampliou, de 21 para 34, os leitos cirúrgicos, possibilitando a realização de mais cirurgias, atendimento mais ágil e, assim, diminuindo a fila de espera.



Giro pelo Campo das Vertentes



Ainda na região, o chefe do Executivo estadual cumpriu agendas nos municípios de Dores do Turvo, Alto Rio Doce e Desterro do Melo onde se reuniu com gestores municipais e conversou a população.



Na oportunidade, ele apresentou os avanços realizados em Minas pela atual gestão e ouviu as principais demandas da região.