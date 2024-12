Sequestro em Além Paraíba: Empresária vive momentos de terror

Um sequestro aconteceu em de Além Paraíba na noite de sexta-feira, 22 de novembro. Uma empresária local, lojista da Rua Adão Araújo, viveu momentos de terror ao ser abordada por dois homens enquanto entrava em seu carro na Rua 15 de Novembro. Os indivíduos anunciaram o sequestro e a forçaram a entrar em seu próprio carro, acompanhada pelos criminosos.

Os sequestradores dirigiram até a estrada de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Chegando ao local, eles abandonaram a vítima, deixando-a no próprio veículo, e fugiram em outro automóvel.

A empresária relatou ter vivido minutos de extremo medo e tensão. Ainda abalada pelo ocorrido, procurou atendimento médico no início desta semana. Após passar por uma avaliação cardiológica, foi diagnosticada com síndrome do coração partido, também conhecida como cardiomiopatia do estresse ou síndrome de Takotsubo, uma condição cardíaca associada a grandes abalos emocionais. A gravidade do caso exigiu que a vítima fosse encaminhada a Juiz de Fora, onde passou por um procedimento de cateterismo.

A redação do Jornal AGORA entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil para apurar detalhes do caso. Ambas confirmaram que o episódio está sob investigação, e esforços estão sendo concentrados para identificar e capturar os responsáveis.

O caso ressalta a importância de medidas de segurança pública e da pronta assistência às vítimas de crimes. A comunidade de Além Paraíba segue acompanhando o desdobramento das investigações, com esperanças de que a justiça seja feita.