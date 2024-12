Além Paraíba promoveu evento em celebração ao Dia da Consciência Negra

No último sábado, dia 23 de novembro, em Além Paraíba/MG, aconteceu o evento em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Com o tema "Antirracismo: Um Movimento Necessário", a ação aconteceu na Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Supermerca do Bahamas, na Ilha do Lazareto, a partir das 9h. O evento, que teve entrada gratuita e foi aberto ao público, contou com uma programação diversificada voltada para promover a saúde, a cultura e a conscientização sobre os direitos da população negra. A programação foi enriquecida com a participação de alunos da Faculdade FEAP, do curso preparatório CENTEP e da Secretaria de Saúde, que realizaram atendimentos, incluindo aferição de pressão e medição de glicose.

Além disso, um delicioso café da manhã foi servido a todos os presentes, promovendo ainda mais integração e acolhimento.

Entre as atrações, destaca-se o concurso Beleza Negra, que elegeu as mulheres que mais representaram a beleza e a força da população negra. No pódio, Margarete ficou em terceiro lugar, Vânia Caetano em segundo, e Isabelle Araújo foi coroada como a grande vencedora.

A iniciativa foi organizada em conjunto pelo Comitê de Equidade, pelo Grupo de Consciência Negra e pela Fundação Educacional de Além Paraíba (FEAP), com o apoio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde. O evento buscou fomentar reflexões sobre a luta contra o racismo, promoção da igualdade racial e valorização da identidade negra, convidando a comunidade a participar deste momento de aprendizado e celebração.