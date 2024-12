Prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Mineira será sorteado no dia 23/12

Só não tem chance quem não participa! Quatro meses após o Governo de Minas e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) lançarem a Nota Fiscal Mineira, o grande prêmio de R$ 1 milhão será sorteado, no dia 23/12. A premiação promete aumentar como nunca a probabilidade de os consumidores mineiros ganharem, pois permite que todos os documentos fiscais gerados desde o início do programa concorram. Serão válidos os bilhetes gerados nas compras feitas entre 5/8 e 13/12.

Até o dia 31/10, foram distribuídos mais de R$ 5 milhões em prêmios para mais de 15 mil sortudos ganhadores da Nota Fiscal Mineira. Com eles, cerca de 4 mil entidades de assistência social foram contempladas, totalizando, aproximadamente, R$ 1,6 milhão.

Nestes quatro meses de existência, a Nota Fiscal Mineira alcançou todos os 853 municípios mineiros. Em cada cidade, ao menos um morador já fez cadastro no aplicativo. Agora, resta apenas o pequeno passo de exigir a inclusão do CPF no documento fiscal no momento do consumo, de qualquer valor, para todos estarem participando dos sorteios.

Desde 5/8, momento de lançamento do programa, houve um crescimento no número de consumidores cadastrados no aplicativo perto de 88%, saltando de 34.581 para 289.924 pessoas inscritas.

Todo esse montante, na avaliação de Luciana Mundim, secretária adjunta de Estado de Fazenda, funciona como uma comprovação do impacto do programa na vida das pessoas. “Se ganhar R$ 10 mil, por exemplo, já é uma grande surpresa, imagine a transformação que causaria o prêmio de R$ 1 milhão em uma cidade com cerca de 1.600 habitantes, como Passabém, na região Central”, disse.

Além disso, coordenadores do programa reforçam que o CPF inserido na nota fiscal não é uma atividade de monitoramento da Receita Estadual e Receita Federal. No senso comum, o mineiro tem a fama de ser desconfiado. “É importante deixar claro que o CPF já é um registro bem difundido na sociedade e que a Nota Fiscal Mineira é obediente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Por isso, é seguro participar”, afirma Luciana.

Mais informações: notafiscalmineira.fazenda.mg.gov.br .

Confira o podcast Fazenda em Notícia

Para saber mais sobre o prêmio de R$ 1 milhão, esclarecer dúvidas e conferir a participação especial de um dos ganhadores de R$ 100 mil da Nota Fiscal Mineira, morador de Itabira, acesse no link abaixo o podcast Fazenda em Notícia, com um episódio temático sobre o assunto.

O programa tem episódios novos todas as segundas-feiras e funciona como um guia sobre os trabalhos da Receita e do Tesouro estaduais.

Não se esqueça de seguir o podcast nas principais plataformas tocadoras: