CCAA Além Paraíba abre matrículas para cursos de inglês e espanhol

O CCAA, reconhecido por sua metodologia que respeita a inteligência natural do aluno, está com matrículas abertas para os cursos de inglês e espanhol nas unidades de Além Paraíba, Volta Grande (MG), Carmo e Sapucaia (RJ). Com opções para todas as idades e níveis de conhecimento, o CCAA oferece um ensino de idiomas que prepara os alunos para se comunicarem com confiança em diversas situações, como apresentações, exames de proficiência, intercâmbios e até no mercado de trabalho.

Metodologia inovadora para todas as idades

No CCAA, o aprendizado é adaptado a cada faixa etária e nível de fluência:

3 a 9 anos – Aulas lúdicas e interativas

As crianças aprendem de forma divertida e natural, em ambientes preparados especialmente para sua faixa etária. As aulas estimulam habilidades como cumprimentar, expressar sentimentos, fazer pedidos educados e elogiar, tudo com material exclusivo.

Elementar (Níveis A1 e A2 do CEFR)

Os alunos desenvolvem habilidades básicas como perguntar e dizer as horas, pedir informações, fazer descrições e se comunicar em viagens e situações cotidianas.

Intermediário (Nível B1 do CEFR)

Nesta fase, os alunos aprendem a expor opiniões, narrar eventos, expressar desejos e lidar com situações mais complexas, como verbalizar sentimentos de frustração ou satisfação.

Avançado (Níveis B2 e C1 do CEFR)

No nível mais avançado, o aluno se prepara para desafios maiores, como falar ao telefone, dissertar sobre empregos, defender opiniões, participar de workshops, produzir textos coesos e até compreender documentários e palestras.

Flexibilidade e modalidades de ensino

Para atender às necessidades dos alunos, o CCAA Além Paraíba oferece aulas presenciais, online ao vivo e híbridas. Há turmas para crianças, adolescentes, jovens e adultos, garantindo que cada estudante tenha uma experiência de aprendizado personalizada e eficaz.

Por que escolher o CCAA?

• Método natural de aprendizado que respeita a evolução individual.

• Estrutura completa e materiais exclusivos para cada faixa etária e nível de conhecimento.

• Preparação para situações reais, como viagens, entrevistas de emprego e apresentações.

Faça parte do CCAA

Dê o primeiro passo para aprender um novo idioma e falar com confiança! Entre em contato com a unidade do CCAA Além Paraíba e transforme o seu futuro:

Endereço: R. Coronel Oscar Cortes, 149 - Porto Novo, Além Paraíba/MG

Telefones: (32) 98701-2684 |

E-mail: [email protected]

Crescer é aprender. No CCAA, é assim que se fala!