Evento do Outubro Rosa reúne OAB, FEAP e Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco em Além Paraíba

A 110ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em parceria com a Fundação Educacional de Além Paraíba (FEAP) e a Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco, promoveu um importante evento de conscientização no âmbito da campanha do Outubro Rosa. A iniciativa, realizada com o objetivo de disseminar informações sobre a prevenção e o combate ao câncer de mama, reuniu membros da sociedade, estudantes e autoridades locais em um momento de aprendizado e troca de experiências.

Um dos destaques do evento foi a apresentação feita pela Comissão da Mulher Advogada da OAB. Durante a palestra, as advogadas abordaram os principais direitos garantidos às mulheres diagnosticadas com câncer, esclarecendo dúvidas e ressaltando a importância do conhecimento jurídico para o enfrentamento da doença.

Presença de lideranças e especialistas

O evento contou com a participação de diversas figuras de destaque no cenário jurídico local, entre elas:

• Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos, Presidente da OAB de Além Paraíba;

• Dra. Carla Vaz de Melo;

• Dra. Lirya;

• Dra. Maria Carolina;

• Dra. Renata;

• Dra. Elisa Maura;

• Dra. Mariana Tonázio.

As profissionais contribuíram não apenas com informações técnicas, mas também com reflexões importantes sobre os desafios enfrentados por mulheres diagnosticadas com câncer de mama, reforçando a importância da união entre conhecimento jurídico e ações de solidariedade.

Outubro Rosa: mais que uma campanha, um movimento

O Outubro Rosa é uma campanha global que busca alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e da conscientização sobre o câncer de mama. Eventos como este, promovido pela OAB em parceria com instituições locais, são fundamentais para fortalecer o diálogo com a sociedade e fomentar o acesso a informações essenciais para a prevenção e o tratamento.

A parceria entre a 110ª Subseção da OAB, a FEAP e a Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco reafirma o compromisso das instituições de Além Paraíba com a saúde, a educação e os direitos das mulheres, transformando o conhecimento em uma poderosa ferramenta de combate ao câncer de mama.

Por uma sociedade mais informada e consciente, a luta contra o câncer de mama continua.