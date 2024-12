Cataguasense tem uma das maiores coleções do Brasil sobre o Botafogo

Sábado, 30 de novembro, os botafoguenses vivenciaram a vitória da Taça Libertadores da América.

Em Cataguases, Othenílio Dias da Cruz Neto, torcedor botafoguense fervoroso, tem uma das cinco maiores coleções do país sobre aquele clube.

Nesta semana, em meio a ansiedade pela espera do que poderá ser a conquista do primeiro título em disputa, Othenílio convidou a reportagem do Site do Marcelo Lopes para conhecer sua coleção que fica na casa dele no “Quarto do Botafogo”, como chama o espaço dedicado exclusivamente a abrigar o acervo que começou a ser formado quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Por conta de sua paixão pelo clube, ao longo desses anos conseguiu raridades como, por exemplo, a primeira edição da Revista Placar, livros sobre Garrincha, o maior ídolo do time, além de dezenas de camisas oficiais, fotos, matérias de jornais e souvenires do alvinegro.

No vídeo que acompanha esta matéria e você assiste após clicar no link ao final deste texto, Othenílio revela detalhes e curiosidades sobre sua coleção e diz que vive um dilema sem fim, porque “todo dia eu digo que vou parar de comprar coisas sobre o Botafogo, mas não consigo cumprir. Além disso, sempre ganho um presente que vai direto para a coleção que, assim, vai se mantendo e crescendo”, finaliza. Entretanto, uma coisa é possível prever: Se o Botafogo conquistar os dois títulos em disputa nos próximos dias, o acervo de Othenílio vai crescer significativamente em muito pouco tempo.