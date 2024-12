Cearense é reconhecido como o homem mais velho do mundo

João Marinho Neto, de 112 anos, foi reconhecido como o homem mais velho do mundo após a morte de John Tinniswood, na última segunda-feira (25/11). Antes disso, já era o mais velho do Brasil e da América Latina, segundo o LongeviQuest.



Nascido em 5 de outubro de 1912, em Maranguape (CE), João vem de uma família de sitiantes e vive atualmente em Apuiarés, no mesmo Estado. Sua validação foi conduzida pela pesquisadora de Duas Barras (RJ), Iara Souza, e pelo americano Gabriel Ainsworth. Na quinta-feira (28), ele entrou para o Guinness World Records.



Desde criança, ajudava na lavoura e cuidava do gado. Criativo, chegou a improvisar ferramentas para proteger colheitas e enfrentou desafios como as longas secas da região.



Casado duas vezes, João teve sete filhos, seis ainda vivos. Com Josefa Albano, sua primeira esposa, teve quatro filhos; e com Antonia Moura, outros três. Hoje, conta com 22 netos, 15 bisnetos e 3 tataranetos.



O título de homem mais velho foi herdado após o falecimento de Tinniswood, da Inglaterra, que, aos 111 anos, havia recebido o título do Guinness em abril deste ano.



João Marinho Neto agora é símbolo de longevidade e superação. A pesquisadora bibarrense Iara Souza comemora o papel que teve na validação do recorde.