Festival de Verão de Sapucaia celebra os 150 anos da cidade com grandes atrações

O município de Sapucaia/RJ vai comemorar seus 150 anos de história com um evento grandioso: o Festival de Verão, que promete agitar a região nos dias 6, 7 e 8 de dezembro. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Parque de Exposições Beira Rio e contará com shows de grandes artistas da música brasileira, consolidando-se como o maior evento da região.

A programação traz nomes de peso para animar o público:

• 6 de dezembro: Marcelo Falcão, ex-vocalista d’O Rappa, abrirá o festival com seu repertório cheio de hits que marcaram gerações.

• 7 de dezembro: A energia contagiante de Claudia Leitte promete embalar a noite com axé e sucessos que dominam as paradas musicais.

• 8 de dezembro: O encerramento será ao som do pagode de Mumuzinho, que promete emocionar e fazer o público cantar junto seus grandes sucessos.

Além dos shows, o festival reforça a importância de valorizar a cultura, o turismo e a história local, celebrando um marco tão significativo para Sapucaia. A organização espera atrair milhares de pessoas da cidade e de municípios vizinhos, movimentando a economia e proporcionando lazer de qualidade para todos.

Não perca essa festa histórica! Prepare-se para curtir música, alegria e celebração em um evento que promete marcar época na região.