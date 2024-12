União da Colina celebra 77 anos e lança enredo para o Carnaval 2025

No último domingo, 1º de dezembro, a Escola de Samba União da Colina celebrou seus 77 anos de história em uma festividade marcada por emoção e novidades. Durante o evento, foi apresentado o enredo que guiará a agremiação no Carnaval de 2025: “Deuses – Da Mitologia à Criação”, um tema que promete encantar e surpreender a avenida.

O enredo busca explorar as diversas mitologias e suas interpretações sobre a criação do mundo, abordando culturas como a egípcia, grega, indígena e iorubá. Por meio de seus deuses, rituais, crenças, forças da natureza e tradições, a União da Colina pretende contar a história da humanidade de maneira mitológica, revelando as raízes do nosso passado e refletindo sobre a origem de tudo.

A jovem diretoria da agremiação, liderada pela presidente Paloma Coutinho e pelo vice-presidente Moisés Tavares, está à frente desse desafio, marcando seu segundo ano de desfile com muita dedicação e inovação. A comunidade colinense já está engajada, mostrando que a força do Carnaval está na união e no amor pela cultura popular.

Com esse tema tão abrangente e fascinante, a União da Colina reforça seu compromisso em valorizar a história e a diversidade

, prometendo um espetáculo inesquecível para o público em 2025.