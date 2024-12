Além Hair realizou evento em exaltação ao Dia da Consciência Negra

No último sábado, dia 30 de novembro, a Associação dos Profissionais de Beleza de Além Paraíba – Além Hair, realizou, em parceria com a ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, o evento “Além das Raízes”, em exaltação ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 do de novembro.

Além da exaltação da data, os integrantes do Além Hair tinham motivos de sobra para comemorar, tendo em vista que receberam da FEDERAMINAS um prêmio pelo empreendedorismo de criar sua própria marca de produtos de beleza. A coordenadora do programa Empreeender, que deu origem à Associação, Alina Gomes, também foi premiada pela condução do processo com os profissionais, além da própria ACEAP, reconhecida com a segunda Associação mais atuante do Estado de Minas.

Com uma decoração de altíssimo nível, música da banda Exquema 4 e do DJ Heider Costa, apresentação de dança do Balé Ilê de Zambi, drinks de Markinho Barman, feijoada completa e cerimonial de Raquel Alves, o evento foi um verdadeiro sucesso.

As festividades foram abertas com as falas de Alina Gomes, gerente executiva da ACE, Marco Antônio de Mendonça, técnico regional do SEBRAE da região e Alessandro Damasceno, presidente do Além Hair, que falou em nome de todos os integrantes. Na ocasião, o Além Hair prestou homenagem à saudosa integrante Ana Beatriz da Silva in memorian, recebida pelos seus filhos, Marlena e Brunno da Silva Capitulino e entregues por Marlene Oliveira Silva, Daurizabel Miguel Sindra e Rosana de Jesus Justino.

O desfile ‘Garota Além das Raízes’ foi produzido pelo consultor de moda, Juninho CR. A primeira colocada e também Miss Simpatia, Rebecca Cesário Ventura acumulou os dois prêmios – R$600,00 e R$100,00. Ela foi vestida pela loja Yolo Store, teve unhas feitas por Taimara Rosa e sobrancelhas por Isabelle Araújo. Já a segunda colocada, Maria Antônia, premiada com R$200.00, foi vestida pela Terra & Cia e maquiada por Helen Lima. A terceira colocada, Mayra Siqueira, recebeu R$100,00, como premiação e foi vestida pela Supernova Closet.

Segunda colocada: Maria Antônia

Terceira colocada: Mayra Siqueira

Todas as participantes receberam brindes das empresas: The Class, Aquarela, 4 estações, Terra &Cia, Drogalém, Ideale Semijoias, Miss Semijoias e do Além Hair.

O júri foi composto por: Tia Helô, presidente do Grupo consciência Negra de Além Paraíba, Rejane Teixeira, a Miss Plus Size, Ana Mell, Rosa Helana Melo Dutra e Margareth Pinheiro.

O objetivo de exaltar as raízes negras foi plenamente atendido, além do destaque às cultura e beleza, celebrando nossas origens.