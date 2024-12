'Jeitin' de fazer queijo artesanal se torna patrimônio imaterial da humanidade

Geral Há 3 dias Além Hair realizou evento em exaltação ao Dia da Consciência Negra Com uma decoração de altíssimo nível, música da banda Exquema 4 e do DJ Heider Costa

Cultura Há 4 dias Além Paraíba promoveu evento em celebração ao Dia da Consciência Negra Entre as atrações, destaca-se o concurso Beleza Negra

Cultura Há 1 mês Estação Simplício: restaurante de Além Paraíba funciona em Estação Ferroviária de 1871 Restaurante surgiu com proposta de promover uma viagem no tempo em um cenário que é a cara de Minas; chopp e costela compõem cardápio