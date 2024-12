Polícia Civil de Sapucaia recupera objetos históricos furtados de fazenda

Na tarde de segunda-feira, 02 de dezembro, a Polícia Civil de Sapucaia, através do Setor de Investigações da 109ª DP e sob a coordenação do Delegado Flavio Narcizo, conseguiu recuperar diversos objetos de alto valor econômico e histórico que haviam sido furtados da Fazenda Monte Livre, localizada na zona rural do município.



Entre os itens recuperados estão faqueiros e bandejas de prata, além de panelas e utensílios de cobre puro, todos com valor estimado em mais de 100 mil reais. Esses objetos são parte importante da história da fazenda.



As investigações começaram imediatamente após a polícia tomar conhecimento do furto. Os policiais identificaram o autor do crime como A***, conhecido como “M***”. Ele foi detido no momento em que tentava fugir com os objetos furtados na região de Anta, distrito de Sapucaia.



A operação contou com o apoio de policiais do 38º BPM. Vale destacar que “M***” já possuía antecedentes criminais por furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação rápida e eficiente das forças de segurança foi crucial para a recuperação dos bens e para a prisão do suspeito.