Adolescente é resgatado após incidente no Rio Limoeiro em Além Paraíba

Na tarde da última terça-feira, 3 de dezembro, por volta das 17 horas, um adolescente viveu momentos de muita tensão ao ficar com o pé preso em uma pedra no Rio Limoeiro, no bairro Vila Caxias, na localidade conhecida como “fazendinha”, em Além Paraíba. O incidente gerou grande preocupação entre os moradores, especialmente devido à forte chuva que aumentava rapidamente o nível da água, intensificando o risco de afogamento e os perigos da correnteza.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Além Paraíba, o adolescente teria ido ao rio com o objetivo de pescar, acompanhado de seu irmão mais novo. Durante a atividade, ele escorregou e acabou preso nas águas. A situação alarmante mobilizou moradores, que acionaram as autoridades para o resgate.

Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram a tempo e realizaram o resgate com segurança, evitando uma tragédia. A Polícia Militar também esteve presente no local para prestar apoio. Após o resgate, o adolescente foi encaminhado ao Hospital São Salvador para avaliação médica.

O episódio destaca os riscos associados à permanência em áreas de rios durante períodos de chuva, especialmente em locais com correntezas e pedras escorregadias.

As imagens do resgate foram compartilhadas nas redes sociais, gerando alívio e agradecimentos aos bombeiros pela atuação rápida e eficiente.

