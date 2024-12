Balneário Três Quedas encerra atividades temporariamente após incêndio

Sapucaia/RJ – O Balneário Três Quedas, localizado na Fazenda Chiquita Marcondes, na zona rural do município de Sapucaia, Km 1 da RJ-154 (estrada de Aparecida), anunciou o fechamento temporário de suas atividades. A decisão foi informada no dia 4 de dezembro pela diretora do complexo, Nereide Bernardes, que justificou a interrupção por "motivo de força maior", sem detalhar o ocorrido.

Entretanto, imagens compartilhadas em redes sociais e aplicativos de mensagens revelaram a gravidade da situação: um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o restaurante do balneário. O fogo consumiu toda a estrutura física, além de equipamentos essenciais ao funcionamento, como refrigeradores, freezers, eletrodomésticos, mesas e utensílios. Nada restou do espaço gastronômico. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O Balneário Três Quedas é um dos destinos mais procurados da região durante o verão, atraindo visitantes com sua oferta de lazer diversificada. O local opera sob o sistema de "day use", oferecendo acesso a piscinas, cachoeiras, trilhas ecológicas, tirolesa, quadra de areia, campo de futebol, parquinho infantil, redes para descanso, sala de TV e outras atrações.

O fechamento está previsto, inicialmente, para todo o mês de dezembro, o que deixa em dúvida os planos de férias de muitos frequentadores. Até o momento, a direção do complexo não informou uma previsão para a retomada das atividades.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a investigação do incêndio, enquanto moradores e turistas da região lamentam o ocorrido e aguardam notícias sobre a recuperação do espaço.