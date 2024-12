Chuva forte deixa cidade de Sumidouro em alerta

Os municípios de Sumidouro e Duas Barras foram os mais atingidos na região; Estrada que liga Nova Friburgo e Sumidouro foi bloqueada

Uma forte chuva atingiu o Estado do Rio de Janeiro na quarta-feira, 4 de dezembro. Na região serrana do Rio de Janeiro, Sumidouro e Duas Barras foram os mais atingidos entre as 73 cidades que receberam o alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - que indica possibilidade de enchentes, transbordamento de córregos e deslizamentos.

Em Sumidouro, próximo à Cachoeira do Pontilhão, a chuva forte formou uma cascata de água barrenta que alagou as ruas da cidade. O volume e velocidade da água preocupa a população. A estrada RJ-148, que liga Nova Friburgo e Sumidouro, ficou bloqueada.

Já em Duas Barras, ruas do centro da cidade e distritos próximos foram encobertas pela água marrom que continua subindo com a chuva, arrastando veículos.

Ainda não há informações sobre desabrigados, feridos e desaparecidos.