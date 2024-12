Jornalista Dauro Machado recebe Medalha Pro Ecclesia et Pontifice

Na tarde do dia 5 de dezembro, o jornalista Dauro Machado, de Além Paraíba, Minas Gerais, foi homenageado com a Medalha Pro Ecclesia et Pontifice, uma das mais altas condecorações concedidas pelo Papa a leigos que prestam relevantes serviços em favor da Igreja Católica. A cerimônia aconteceu na Diocese de Leopoldina e foi presidida pelo Bispo Dom Edson José Oriolo dos Santos, responsável por entregar a honraria.

A Medalha Pro Ecclesia et Pontifice, criada pelo Papa Leão XIII em 1888, é um reconhecimento reservado a leigos e religiosos que dedicam sua vida ao serviço da Igreja, promovendo sua missão e valores. A concessão da medalha ao jornalista Dauro Machado foi um pedido especial de Dom Edson Oriolo, Bispo de Leopoldina, que obteve a ratificação do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, antes de ser aprovada pelo Papa Francisco.

O momento da entrega foi descrito como profundamente emocionante. Dauro Machado, visivelmente emocionado, declarou: “Receber essa medalha das mãos de Dom Edson, um dos Bispos mais queridos do Brasil, foi um momento de muita emoção. Recebo essa honraria com humildade e alegria, reconhecendo que é também um estímulo para continuar contribuindo com a Igreja.”

Dom Edson Oriolo destacou, durante seu discurso, o papel fundamental de Dauro Machado na comunicação, ressaltando sua dedicação à promoção dos valores cristãos e sua atuação em favor da comunidade católica de Além Paraíba e região. A presença do Padre Maycon Zeni reforçou a importância do momento para a Diocese de Leopoldina.

A Medalha Pro Ecclesia et Pontifice simboliza o reconhecimento do Papa Francisco àqueles que, como Dauro Machado, desempenham papel fundamental na evangelização e no fortalecimento da Igreja. Este gesto reforça a gratidão da Igreja aos seus leigos, que, com dedicação e serviço, ajudam a disseminar os valores cristãos e a promover a justiça social.