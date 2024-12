Final do Campeonato Vassourão acontece neste domingo

A emoção vai tomar conta do Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza, o “Vassourão”, neste domingo, 8 de dezembro. O Campo Jorge Eduardo será palco das finais do Campeonato Vassourão, o maior torneio de várzea da região.

Dois grandes jogos decidirão os campeões desta edição. Às 9h, Santa Rita e Fora de Forma entram em campo para disputar o título do Torneio Master. Já às 11h, é a vez da final do Aberto, com as equipes Planeta II e Resenha duelando pelo troféu.

Os campeões receberão troféus em uma cerimônia que promete celebrar a força do futebol amador. O torneio, organizado pela Prefeitura, é parte da valorização do esporte local e chega à sua quarta edição no Vassourão.

Inaugurado em 2020 pela atual administração, o Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza rapidamente se consolidou como um dos locais favoritos da população para atividades esportivas e culturais. O campeonato é um exemplo do impacto positivo que o espaço tem proporcionado à comunidade.

Não perca este grande evento esportivo!