Operação da Polícia Ambiental prende pescadores em Além Paraíba

A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou uma operação na última sexta-feira, 6 de dezembro, em Além Paraíba-MG, que resultou na prisão de dois pescadores por crime ambiental.

De acordo com informações da corporação, durante um patrulhamento de rotina, os militares observaram um homem descarregando sacos em um comércio local. Ao abordá-lo, constataram que os sacos continham pescados retirados do rio Paraíba do Sul.

A operação apreendeu aproximadamente 109 kg de peixes, entre eles:

• 11 kg de Mandi

• 3,3 kg de Dourado

• 38,4 kg de Carpa

• 57 kg de Tilápia

Os dois pescadores foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia local. Além disso, o material apreendido será submetido a avaliação e, conforme determinação legal, poderá ser doado ou descartado adequadamente.

A Polícia Militar de Meio Ambiente reforça que a pesca predatória e sem as devidas licenças configura crime ambiental, previsto na Lei 9.605/98. A corporação destaca a importância de ações como esta para proteger os recursos naturais e preservar o equilíbrio ambiental.

A operação é parte dos esforços contínuos para combater crimes ambientais e reforça o compromisso das autoridades em proteger o rio Paraíba do Sul e suas espécies.