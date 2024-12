Primeiro iPhone 15 da raspadinha Rede OPA sai para cliente do bairro Esplanada

Em Além Paraíba/MG, o Natal Premiado da Rede OPA! chegou com força total graças à parceria com o Supermercado Mais por Menos, empreendimento tradicional na região, fundado por Renato Furtado Teixeira. Atualmente, as duas lojas do Mais por Menos estão sob a gestão dos filhos de Renato: Renata Manes Teixeira da Gama, que administra a filial de São José, e Guilherme Manes Teixeira, responsável pela loja da Vila Caxias.

Na unidade da Vila Caxias, a promoção já começou a premiar clientes. Neste sábado, 6 de dezembro, saiu o primeiro iPhone 15 da campanha na cidade. A grande sortuda foi Lara Vieira, moradora do bairro Esplanada, que participou da promoção e levou o cobiçado smartphone.

Além disso, também já foram sorteados vales- brindes de R$500,00 em compras, deixando outros clientes na expectativa de faturar mais prêmios.

Uma das vencedoras do vale-compra de R$500,00 foi Richeli Caçador.

A promoção Natal Premiado Rede OPA! está transformando o Natal dos clientes em uma festa ainda mais especial. A cada R$100 em compras nas lojas participantes, o cliente recebe uma raspadinha e descobre na hora se é um dos ganhadores. Entre os prêmios estão iPhones 15 e mais de 400 vales-compra de R$500,00.

Ainda tem mais um iPhone 15 esperando por você! A campanha segue até o Natal, e os consumidores de Além Paraíba podem aproveitar a chance de concorrer a esses prêmios incríveis fazendo suas compras nas unidades do Mais por Menos.

