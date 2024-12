Disputa pela presidência da Câmara movimenta bastidores políticos

As articulações para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Além Paraíba já mobilizam vereadores eleitos e reeleitos, com diferentes nomes e estratégias em jogo. Entre os possíveis candidatos à presidência da Casa Legislativa, Oberdan Moreira Rocha (PT), ex-vice-prefeito e vereador eleito, é um dos destaques. Dono de grande experiência parlamentar, Oberdan ainda não confirmou oficialmente sua candidatura à presidência nem ao cargo de secretário, outra posição visada na Mesa Diretora. Ele tem buscado diálogo com aliados e partidos, sinalizando que suas decisões também dependem das amarrações e apoios dos outros vereadores do próximo mandato.

Outro nome de peso na disputa pela Mesa Diretora é Fernando Cruz, atual vice-presidente da Câmara Municipal que, inicialmente, cogitou pleitear a presidência. No entanto, sua reaproximação com o prefeito eleito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein não foi suficiente para garantir apoio, já que o futuro chefe do Executivo fechou aliança com o vereador Davi da Paz, um dos coordenadores de sua vitoriosa campanha e parlamentar mais próximo politicamente. Com isso, o vereador Fernando Cruz deve recuar para disputar o cargo de vice-presidente, formando uma "dobradinha" inusitada com Davi da Paz.

Davi da Paz desponta como o favorito para a presidência, seguindo a tradição de alinhamento do Legislativo com o Executivo. A preferência histórica do prefeito por um presidente aliado visa evitar conflitos no processo legislativo e manter a governabilidade.

Enquanto isso, o atual presidente, vereador Mateus Cruz, declarou que não disputará a reeleição e pretende atuar como um vereador independente, sem vínculos com situação ou oposição. Em paralelo, o cargo de secretário na Mesa Diretora atrai interesse. Caso Oberdan Moreira Rocha decline de disputar essa posição, há especulações de que o vereador eleito Lerinho Ribeiro, filho do saudoso João de Deus Ribeiro, se candidate.

A eleição, marcada para 1º janeiro de 2025 (ocasião da posse dos eleitos em outubro passado) será crucial para definir a dinâmica entre Executivo e Legislativo. Os próximos dias prometem intensas negociações, nas quais alianças e acordos determinarão os rumos do Legislativo no próximo mandato.