DETRAN-MG Alerta Para Golpe Com Mensagens Sobre Suspensão De Habilitação

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), alerta aos condutores sobre uma falsa notificação que tem circulado nos aplicativos de mensagens. Na mensagem enganosa, o cidadão é informado sobre a existência de infrações, abertura do processo de suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e induzem o condutor a acessar um link.



Ao acessar o suposto link de consulta, o cidadão é direcionado a uma página falsa que simula o sistema GOV.BR, do Governo Federal. Uma nova página é aberta para que o cidadão preencha os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor e supostas informações da infração cometida e valores, além de um campo com a opção “regularizar”.



A CET-MG não envia mensagens sobre multas ou os processos administrativos de suspensão e cassação da habilitação por SMS, WhatsApp ou outros aplicativos de mensagens. As notificações são enviadas por meio dos Correios, ou por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).



A CDT permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser notificado sempre que houver uma nova infração registrada.