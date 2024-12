Planeta II e Fora de Forma foram os campeões do Campeonato do Vassourão 2024

Um grande público compareceu no domingo, 8 de dezembro, ao Espaço Comunitário Dr. Miguel Belmiro de Souza, no centro da cidade, para prestigiar as finais do Vassourão 2024, o maior campeonato de futebol de várzea da região de Além Paraíba. A competição teve suas decisões no Campo Jorge Eduardo e contou com jogos emocionantes que coroaram os campeões das categorias Master (veteranos) e Aberto.

Pela manhã, às 9 horas, foi realizada a final da categoria Master, onde a equipe Fora de Forma se consagrou campeã ao vencer a equipe Santa Rita, que ficou com o vice-campeonato. O jogo foi marcado por emoções e disputa até o último minuto, com os veteranos mostrando talento e garra em campo.

Ao meio-dia, foi a vez da decisão da categoria Aberta, que também atraiu grande público e empolgou os torcedores. O time Planeta II brilhou e conquistou o título ao vencer o time Resenha, que ficou com o vice-campeonato. A disputa foi acirrada, mas o Planeta II mostrou superioridade e levou o troféu de campeão.

O campeonato, realizado pela Prefeitura de Além Paraíba, teve início no dia 26 de outubro, com 14 equipes participantes divididas entre as categorias Master e Aberto. Após quase dois meses de disputas emocionantes, o evento coroou os campeões e também premiou os destaques da competição, como o melhor goleiro e o melhor artilheiro do torneio.

Destaques da competição

Artilheiro, João Vitor - Planeta II

O prêmio de Melhor Artilheiro foi conquistado por João Vitor, do Planeta II, que anotou 6 gols durante a competição. Já o prêmio de Melhor Goleiro foi para Nenel, do time Resenha, que se destacou com excelentes defesas ao longo do campeonato.

Melhor Goleiro - Nenel, do Time Resenha, vice-campeão

Os campeões, vice-campeões, melhor goleiro e melhor artilheiro foram premiados com troféus, em reconhecimento ao talento e à dedicação demonstrados durante toda a competição.