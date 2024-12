Espetáculo “Colorindo” será apresentado hoje e amanhã em Além Paraíba

Hoje, 13, e amanhã, 14 de dezembro, será apresentado no Cine Teatro Brasil, em Além Paraíba, o espetáculo “Colorindo” – uma homenagem ao artista além-paraibano Jorge de Souza. O evento começará às 20h e traz uma proposta cultural emocionante que une música e dança.

O espetáculo é resultado do apoio de dois editais do Estado de Minas Gerais: o Edital 9 (Circulação em Dança) da Lei Paulo Gustavo MG e o Edital 8 (Apoio a Pontos de Cultura), também da Lei Estadual de Incentivo. Com isso, foi possível viabilizar toda a estrutura necessária, incluindo a contratação de profissionais como professores, iluminador, cenógrafo, equipe de som, montagem de cenário, fotógrafo, equipe de filmagem, maquiadores, entre outros recursos essenciais.

Cerca de 300 crianças, na sua maioria estudantes do ensino público de Além Paraíba e Volta Grande, participarão do espetáculo, que promove inclusão social e física por meio da dança e da arte.

Além de celebrar a dança, o espetáculo é também uma grande homenagem a Jorge de Souza, figura importante na história cultural de Além Paraíba. Com isso, o público pode esperar uma apresentação repleta de luz, cores e emoção.

Espetáculo: “Colorindo”

Local: Cine Teatro Brasil – Além Paraíba

Data: 13 e 14 de dezembro

Horário: 20h

Entrada: Gratuita

Imperdível!