Diplomação dos eleitos em Além Paraíba acontecerá na terça-feira, 17

Os candidatos eleitos em Além Paraíba nas eleições municipais de 6 de outubro serão diplomados na próxima terça-feira, 17 de dezembro, em uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral da 7ª Zona. O evento acontecerá às 19h, na Câmara Municipal, localizada na Praça Coronel Breves, bairro São José.

Na ocasião, o prefeito eleito, Paulo Henrique Marinho Goldstein, e sua vice, Guaraciaba Germello de Marca (Guará das Voluntárias) receberão os diplomas que os habilitam a assumir os cargos para o mandato de 2025 a 2028.

Além deles, também serão diplomados os 15 vereadores eleitos e seus suplentes. A lista dos futuros parlamentares inclui: Fernando Cruz, Criolo, Pindura, David da Paz, Fábio Neto, Pastor Paulinho, Reginaldo Regissom, Mateus Cruz, Oberdan Moreira Rocha, Lerinho Ribeiro, Débora Madalena, Mônica da Motinha e Gilsinho da Novidade.

O ato de diplomação marca o encerramento do processo eleitoral, certificando que os eleitos cumpriram todas as etapas necessárias, incluindo a apuração de votos e a resolução de eventuais impugnações. Com isso, eles ficam oficialmente autorizados a tomar posse nos respectivos cargos em janeiro de 2025.