Governo de Minas vai iniciar capacitações para jovens rurais em fevereiro de 2025

Diante do cenário de envelhecimento da população rural, demonstrado pelo censo Agropecuário 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Governo de Minas lançou, em novembro, uma iniciativa para criar mais oportunidades para a juventude no meio rural. O programa Futuro no Campo, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) , vai beneficiar 500 jovens em 2025.



A partir de fevereiro, o Futuro no Campo vai oferecer capacitações em gestão de empreendimentos, cooperativismo, comercialização, inclusão digital e outros temas relevantes no setor, fortalecendo o protagonismo e a permanência dos jovens no campo. As capacitações serão em formato híbrido (presencial e virtual), proporcionando flexibilidade e maior alcance. Além dos cursos, os participantes terão um acompanhamento técnico mensal de profissionais da Emater-MG.



Protagonismo feminino



O Futuro no Campo recebeu 1.409 inscrições e a seleção dos beneficiados seguiu os critérios do edital. “São jovens de várias regiões, mas a predominância é do Norte e Nordeste de Minas. Também temos muitas mulheres, 49% dos selecionados, porque o primeiro critério de desempate foi ser do sexo feminino. A adesão das garotas foi muito significativa”, conta a coordenadora técnica da Emater-MG e gestora do programa, Luziane Dias de Oliveira.



Os selecionados para o programa têm idade entre 16 e 29 anos e são agricultores, ou filhos de agricultores familiares, produtores rurais e/ou residentes no meio rural. O projeto é dividido em seis áreas: Jovens do Café (60 vagas) e no Jovens do Leite (60 vagas). Os demais projetos são: Fruticultura (50 vagas), Olericultura (168 vagas), Apicultura (60 vagas) e Avicultura (102 vagas).



"Alguns participantes receberão um notebook e terão orientações focadas na gestão do empreendimento. Além das capacitações e assistência técnica, esses jovens receberão kits, com sementes, mudas ou criações, conforme o projeto, além de insumos, para a implantação da atividade do projeto", explica a Luziane Oliveira.



Oportunidades para os jovens



Adriele de Jesus Freitas é uma das jovens selecionadas para o programa e fará parte do projeto Jovens em Fruticultura. “Estou muito empolgada de poder participar do Futuro no Campo. Será uma ótima oportunidade de ter a orientação e a ajuda de uma empresa que tem uma longa experiência no campo, como é o caso da Emater-MG”, comenta a produtora de 25 anos, de Montes Claros.



Com o projeto, a Emater-MG espera estimular o desenvolvimento econômico, social e educacional no meio rural mineiro, incentivando a geração de renda, a melhoria da qualidade de vida e a sucessão nas propriedades familiares.



"O que estamos promovendo com o Futuro no Campo é a garantia da sucessão nas áreas rurais, especialmente das famílias mais pobres. Em Minas, há uma dificuldade histórica em garantir que os proprietários de pequenos módulos rurais fiquem em suas terras, por conta da dificuldade em sustentar suas famílias com a produção", salienta o vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus.



Para o diretor presidente da Emater-MG, Otávio Maia, a permanência dos jovens no campo é fundamental para garantir essa sucessão na agricultura familiar e a continuidade das atividades agrícolas no Brasil. “Esperamos que o programa seja uma catapulta profissional para a juventude rural. Queremos que eles cresçam como produtores e construam um futuro no campo. Nosso objetivo é criar oportunidades para aqueles que quiserem permanecer no campo, produzindo e cuidando do meio ambiente”, afirma Otávio.

A produtora Adriele Freitas (Crédito: Gustavo Cardoso)

Programa em expansão



De acordo com censo Agropecuário 2017 (IBGE), a população rural com idade entre 25 anos e 35 anos, são 9,48% do total, abaixo dos 13,56% do censo anterior. O valor para implantação do Futuro no Campo é de cerca de R$ 2 milhões. Os recursos são da Emater-MG, mas poderão vir de outras fontes públicas (municipal, estadual e federal) e privadas.



Além dos 500 jovens selecionados, a Emater-MG criou uma lista de espera, que inclui todos os inscritos que atendiam as exigências do programa. “A empresa agora está buscando parcerias para também beneficiar os jovens da lista de espera. Então o número de jovens beneficiados pode aumentar em 2025”, revela Luziane.