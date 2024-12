Posto da Polícia Militar Rodoviária é reativado em Além Paraíba após reforma

O Posto de Fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Além Paraíba foi reativado na última quarta-feira, dia 11 de dezembro, após passar por uma reforma completa. O espaço, que estava fechado há quase dois anos, foi revitalizado com melhorias estruturais, modernização de equipamentos e adaptações para oferecer maior conforto aos policiais e ao público que busca atendimento na localidade.

Localizado em uma região estratégica na MGC-393, que conecta Além Paraíba ao município vizinho Pirapetinga, o posto agora retorna com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito e proporcionar melhor suporte operacional. Segundo informações da PMRv, o investimento em infraestrutura é um passo importante para fortalecer as ações policiais e oferecer condições adequadas para os agentes desempenharem suas funções.

Em entrevista, a Sargento Priscila Rezende destacou que a reabertura do posto simboliza uma parceria efetiva entre o poder público, a sociedade e a própria corporação para promover melhorias na segurança e qualidade de vida da população. Ela afirmou ainda que essa união é fundamental para transformar desafios em resultados positivos para toda a comunidade.

Com a reativação do posto, os moradores da região e os usuários da rodovia poderão contar com uma unidade equipada e preparada para garantir o patrulhamento, fiscalização e apoio no trajeto que conecta os dois municípios. A expectativa é que o retorno da estrutura traga impactos positivos para a segurança viária e a sensação de proteção para todos que circulam pela região.