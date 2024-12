CCAA é destaque e conquista o 1º Lugar no Prêmio Reclame Aqui 2024

Comemorando mais uma importante vitória, o CCAA foi premiado com o 1º lugar na categoria Educação: Idiomas do Prêmio Reclame Aqui 2024. Reconhecido como o “Oscar do atendimento ao cliente” no Brasil, o prêmio celebra empresas que se destacam pela qualidade no atendimento, compromisso com seus clientes e excelência em seus serviços.

Este reconhecimento reforça o compromisso do CCAA com a qualidade, o cuidado e a atenção em cada detalhe, sempre priorizando a satisfação de seus alunos e parceiros. “É assim que se atende”, afirmaram os responsáveis pela conquista, ressaltando que o prêmio simboliza a dedicação constante da instituição para oferecer um serviço de alta qualidade.

O CCAA agradeceu a todos que fazem parte dessa trajetória de sucesso, sejam clientes, colaboradores ou parceiros, por contribuírem para fortalecer a história da marca e transformá-la em referência no segmento de ensino de idiomas.

Com essa conquista, o CCAA reafirma seu propósito de continuar oferecendo excelência no atendimento e mostrando que, por lá, a qualidade sempre fala mais alto.