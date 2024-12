A melhor e maior festa à fantasia da região está de volta: Animal Fantasy 2024

A contagem regressiva para uma das festas mais aguardadas da região começou! O Animal Fantasy, considerado a maior e melhor festa à fantasia da área, está de volta em sua edição 2024. O evento ocorrerá no próximo sábado, dia 21 de dezembro, no Além Paraíba Tênis Clube (APTC).

Com anos de tradição e experiência na realização de eventos na cidade e na região, a conhecida família animal promete preparar uma experiência incrível para os participantes da edição deste ano. O evento se destaca por sua animação contagiante e decoração temática caprichada, garantindo o sucesso de mais uma festa memorável.

O Animal Fantasy 2024 contará com diversas atrações musicais que prometem transformar a festa em uma experiência única. O line-up dos djs diversificado promete animar todos os foliões presentes e garantir uma noite inesquecível.

Além disso, o evento trará de volta uma tradição clássica que sempre fez sucesso: o famoso "banho de espuma". Uma experiência divertida que promete relembrar os melhores momentos das edições anteriores e agitar o público com muito entusiasmo.

O Animal Fantasy é uma festa para celebrar a criatividade. Por isso, os participantes devem caprichar nas fantasias e abusar da imaginação para entrar no clima da festa. Haverá premiação para as três melhores fantasias, incentivando os foliões a criarem visuais criativos e originais.

Com uma decoração colorida e totalmente temática, o evento trará um ambiente perfeito para entrar no clima da festa. O cenário vai combinar com a proposta da festa e promete proporcionar fotos incríveis e experiências únicas para todos os presentes.

Cobertura Completa com o Jornal AGORA

O Jornal AGORA ficará responsável pela cobertura completa do evento, trazendo todas as informações, destaques e os melhores momentos do Animal Fantasy 2024 para aqueles que não quiserem perder nenhum detalhe.

Prepare-se para entrar no clima, escolher sua fantasia e fazer parte deste momento único! A festa está de volta e promete ser inesquecível. Não fique de fora: prepare-se para o maior evento de fantasia da região!