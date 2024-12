Além Paraíba celebra entrega da Medalha da Ordem do Mérito Além-paraibano

Na última sexta-feira, 13 de dezembro, o município de Além Paraíba realizou a tradicional solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Além-paraibano, a mais importante honraria concedida pela cidade. O evento aconteceu no Plenário da Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades, agraciados e seus convidados.

A Medalha da Ordem do Mérito Além-paraibano foi criada em 2000, durante a gestão do então prefeito Miguel Belmiro de Souza, e é destinada a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município. A honraria é dividida em dois graus: o primeiro grau, a Grande Medalha, é concedido àqueles que nunca receberam a distinção; já o segundo grau, a Medalha de Honra, é reservado a agraciados que já foram homenageados anteriormente, mas que, por suas ações, são promovidos ao grau subsequente.

Os indicados para a Medalha são sugeridos pelo atual prefeito, Miguel Belmiro de Souza Júnior, e ratificados por um Conselho Especial, formado por membros do governo municipal. Durante a cerimônia, o prefeito presidiu os trabalhos ao lado do Procurador Geral do Município e Chanceler da Medalha, Dr. Fernando Silva Ferreira, acompanhado de sua esposa, Glaciele Silva dos Santos Souza.

Entre os agraciados da noite, destacou-se Thiago Filgueiras, membro da Equipe de Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Além Paraíba, Chefe de Reportagem e Redator do Jornal AGORA, além de presidente da Escola de Samba Unidos Três Corações. Reconhecido por sua contribuição significativa à cultura e à comunicação do município, Thiago recebeu a honraria com emoção e gratidão.

Após a cerimônia de entrega das medalhas, um coquetel foi oferecido aos homenageados e convidados, encerrando o evento em clima de celebração e reconhecimento.

A entrega da Medalha da Ordem do Mérito Além-paraibano reafirma o compromisso de Além Paraíba em valorizar os cidadãos que contribuem para o progresso e desenvolvimento do município, reforçando a importância de cada um na construção de uma cidade melhor.

