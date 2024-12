Prefeitura de Leopoldina decreta Intervenção Administrativa na Casa de Caridade Leopoldinense

Em nome oficial, o prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, determinou nesta segunda-feira, dia 16, a intervenção administrativa na Casa de Caridade Leopoldinense. A iniciativa tem respaldo do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) e estabeleceu a destituição da Diretoria e do Conselho do único hospital da cidade, nomeando o secretário municipal de Saúde, Márcio Vieira Machado, como interventor interino.



A medida foi tomada devido à operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que investiga possíveis irregularidades na Casa de Caridade Leopoldinense. Em razão disso, foi determinado o afastamento da Provedora e da Diretora Técnica. Diante dos fatos, a intervenção é indispensável para restabelecer a normalidade administrativa e garantir a continuidade dos serviços de saúde à população.



Durante o período de intervenção, um Plano de Trabalho será implementado e relatórios periódicos, a cada 90 dias, serão encaminhados ao Prefeito Municipal, à Câmara de Vereadores e ao Ministério Público de Minas Gerais. Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e com a prestação de contas à sociedade.



A Prefeitura de Leopoldina informa que a intervenção não alterará o funcionamento da unidade nem a rotina de atendimento à população. Reitera-se que a principal finalidade desta ação é assegurar o pleno funcionamento do hospital, preservando os princípios fundamentais do SUS, como o acesso universal e integral à saúde.



Por fim, a administração municipal reafirma seu compromisso com os cidadãos de Leopoldina, garantindo que toda a equipe envolvida nesta ação trabalhará incansavelmente para proteger a saúde e o bem-estar da nossa população. Essa é uma decisão difícil, mas tomada com responsabilidade e seriedade, pensando no melhor para cada família que depende dos serviços da Casa de Caridade Leopoldinense.



