Baile da Advocacia da 110ª Subseção da OAB é marcado por sucesso e celebração

A 110ª Subseção da OAB de Além Paraíba promoveu no dia 6 de agosto um inesquecível Baile da Advocacia, que reuniu mais de 120 convidados no espaço de festas do Sindicato Rural da cidade. O evento celebrou a classe advocatícia em grande estilo, com música, confraternização e momentos especiais.

Um dos destaques do baile foi o patrocínio do Gamela Resort, que promoveu o sorteio de um final de semana com estadia completa para um advogado e sua família. O grande vencedor foi o Dr. Paulo Vinícius Machado, que comemorou o prêmio entre aplausos e celebrações dos presentes.

A animação da noite ficou por conta da banda além-paraibana Força Oculta, que embalou o público com uma performance vibrante, garantindo a pista cheia e o clima de festa até o encerramento.

A presidente da subseção, Dra. Maria Celeste, destacou a importância do evento como forma de integração e valorização dos advogados da região. “Esse baile é um momento de confraternização e de reconhecimento do trabalho dos profissionais que atuam diariamente pela justiça e cidadania. Foi uma noite inesquecível para a nossa classe.”

Com organização impecável e uma programação que uniu descontração e networking, o Baile da Advocacia de 2024 reforçou o compromisso da OAB de Além Paraíba em promover a união entre seus membros.