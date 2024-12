Quem era o médico que morreu após perder o controle do veículo em Além Paraíba

Foi sepultado na segunda-feira, 16 de dezembro, o corpo do médico Felipe Garcia Prado, de 31 anos, que morreu em um acidente no km 810 da BR-116, em Além Paraíba. O velório e o enterro aconteceram no Cemitério Campo das Flores, em Manhuaçu.

Felipe formou-se em medicina pela Faculdade Suprema, em Juiz de Fora, em 2017. Em uma rede social, ele tinha fotos com a turma da faculdade e nas cerimônias de formatura, que aconteceram no Cine-Theatro Central.

O médico fez residência no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (UFES), em Vitória (ES) e era recém-contratado no corpo clínico do Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim. A unidade de saúde postou nota de pesar nas redes sociais pela perda do profissional.

Também nas redes sociais, ele postou fotos de trabalho em Nova Iorque, em setembro do ano passado.

O acidente

Conforme informações da PRF, o acidente aconteceu no fim da tarde do sábado (14), quando o médico dirigia um Fox no sentido Leopoldina/Além Paraíba.

Ele perdeu o controle em uma curva à direita, invadiu a contramão, atravessou toda a pista e desceu o barranco de aproximadamente 15 metros. O veículo foi encontrado capotado, com as rodas para cima.

O corpo do médico ficou preso às ferragens e ele morreu ainda no local do acidente. Ainda conforme a PRF, o rapaz iria de Manhuaçu para o Rio de Janeiro.