15 anos de transformação social através da música no Morro do Cipó

Na última sexta-feira, o Morro do Cipó se encheu de emoção e celebração ao comemorar os 15 anos do projeto musical idealizado e conduzido pela educadora Gisa Cunha. O evento reuniu famílias, alunos e ex-alunos para uma apresentação especial e uma confraternização marcante, reforçando os laços construídos ao longo de uma década e meia de dedicação à educação musical.

O projeto, que oferece aulas de teclado, escaleta, lira, pandeiro e outros instrumentos, nasceu com o objetivo de levar a música ao coração de crianças, adolescentes e jovens da comunidade. Mais do que ensinar notas e acordes, Gisa Cunha dedicou-se a formar cidadãos, ajudando seus alunos a desenvolver disciplina, sensibilidade e propósito de vida.

"É gratificante ver que, depois de passarem por minhas aulas, essas crianças cresceram e se tornaram adultos responsáveis, estudando, trabalhando e contribuindo para a sociedade. Isso é o maior reconhecimento que eu poderia receber", declarou Gisa, emocionada, durante o evento.

O impacto do projeto ultrapassa o aprendizado musical. Ao longo desses 15 anos, gerações de moradores do Morro do Cipó encontraram na música um caminho de transformação pessoal e social. "A música é uma ferramenta poderosa, capaz de tocar almas e abrir horizontes. Sou grata a Deus e a todas as famílias que confiaram em mim para realizar esse trabalho de amor", afirmou a idealizadora.

As apresentações, protagonizadas pelos atuais alunos, arrancaram aplausos calorosos do público. Entre peças tocadas no teclado e ritmos animados no pandeiro, a celebração deixou evidente a continuidade do legado de Gisa Cunha, que se renova a cada nova turma que ela acolhe.

O projeto musical do Morro do Cipó é um exemplo de como a cultura e a educação podem transformar comunidades, inspirando não apenas os participantes, mas toda a sociedade a valorizar iniciativas que promovem o bem-estar e o desenvolvimento humano.