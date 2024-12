Ricardo Leal Dutra conquista títulos e fecha 2024 em grande estilo

O karateca Ricardo Leal Dutra, de apenas 13 anos, encerra mais um ano repleto de conquistas no karatê. O nosso pequeno samurai segue se destacando e se consolidando como um dos maiores karatecas do país, concluindo 2024 com importantes títulos:

Pentacampeão Brasileiro de Karatê pela JKA;

Bicampeão Mineiro de Karatê pela JKA;

Tricampeão Carioca de Karatê pela JKA;

Campeão Paulista de Karatê pela CBK;

Campeão Open Nacional pela CBK;

Vice-campeão Brasileiro pela CBK;

Vice-campeão do JEMG 2024;

Semifinalista do Campeonato Mundial de Karatê no Japão pela JKA.

Desejamos que, no próximo ano, você continue trilhando seu caminho no esporte com a mesma garra, disciplina e respeito por todos, como sempre fez! Estaremos sempre na torcida.

Parabéns, Ricardo!