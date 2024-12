Espetáculo ‘Colorindo’ do Studio A encanta Além Paraíba e região

Nos dias 13 e 14 de dezembro, Além Paraíba, cidade da Zona da Mata Mineira, foi invadida literalmente por um mar de cores, dança e música, no Espetáculo ‘Colorindo’, desenvolvido pelo Studio A, hoje Ponto de Cultura certificado pelo MINC – Ministério da Cultura.

Realizado no Cine Teatro Brasil, no centro da cidade, o espetáculo foi uma homenagem ao artista plástico local, Jorge de Souza, e deixou boquiaberta uma platéia lotada com números que misturavam todos os tipos de sons, dos clássicos à música popular brasileira, passando pelo pop e hip hop. Com luz e leveza, a cada apresentação iam se mostrando as cores do artista, ilustradas por um repertório inacreditável, que contou com Toquinho, Djavan e um Gonzagão “hiphopeado”, entre outros. Tudo impecavelmente produzido para finalizar com uma grande aquarela, que deu o tom da homenagem a Jorge. O artista não pôde estar presente, por compromissos pessoais.

Dois editais do Estado de Minas Gerais proporcionaram a realização desse belíssimo espetáculo cultural de música e dança, que promove inclusão social e física – o edital 9 (circulação em dança) da Lei Paulo Gustavo MG e o edital 8 também de Lei do Estado de Minas Gerais (apoio a ponto de cultura). Os projetos aprovados são de autoria da professora de dança, Vanêssa Faria, que coreografou diversas das apresentações, em parceria com Ana Marina Faria, Kendra Felizardo e Sany Rocha.

Participaram aproximadamente 300 crianças e adolescentes, de Além Paraíba e Volta grande, cidade vizinha, em sua maioria do Ensino Público. Uma mostra verdadeira de inclusão pela arte, que contou com crianças deficientes integradas aos números e crianças de projetos sociais, além dos alunos do STUDIO A. Toda a estrutura do espetáculo como contratação de professores, iluminador, cenário, som, montagem de cenário, fotógrafo, filmagem, maquiagem, entre muitas outras coisas, foram possíveis graças à aprovação nos editais.

Ao fim das apresentações, muito emocionada, Vanêssa fez uma pequena despedida às bailarinas, Gabriele Medeiros e Maria Eduarda Lara, que em 2025 já seguirão novos rumos na dança. Para a produtora o maior ganho na realização de um espetáculo desses é a felicidade no rosto de cada uma daquelas crianças e adolescentes. “Não espero perfeição naquele momento, mas a emoção de estar no palco, com o coração. É isso que me move e é o que tento passar da arte para eles”, afirma ela.

‘Colorindo’ teve também o apoio das Prefeituras Municipais de Além Paraíba e Volta Grande e o patrocínio local de algumas empresas: Garcia Atacadista, Papelaria Coralina, Sicoob Credimata, Pássaro Mix, Pet by Vet, Supermercado Mais por Menos, JMR Engenharia e Serviços, DRM Contabilidade, Mercado TEND TUDO e Chácara Boa Esperança.

Na ficha técnica do espetáculo temos: direção geral e produção - Vanêssa Faria; coordenador de produção e designer - Christian Garcia; auxiliar de produção -Ana Marina Mota Faria; luz e som- Jederson Chagas.

O Studio A existe desde 2002 e sempre realizou lindos espetáculos na cidade, mas ficou clara a importância dos editais de cultura, que proporcionam maiores possibilidades à arte como um todo e fomentam, além disso, toda uma estrutura de fomento à economia, na venda de tecidos, assessórios, contratação de equipe para divulgação e montagem, entre tantas coisas, além de indiretamente movimentar restaurantes, carrinhos de lanche, sorveterias e etc.

‘Colorindo’ literalmente fez os dias 13 e 14 de dezembro mais coloridos e felizes e mostrou que a arte literalmente salva.