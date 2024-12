Educação de Além Paraíba promoveu premiação do “Aluno(a) Nota 10”

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu na manhã do dia 10 de dezembro, na sede da Câmara Municipal, a premiação do Aluno(a) Nota 10 da Rede Municipal de Ensino.

Segundo a secretária de Educação, Tatiana Reis Gonçalves:

"O estudo é a base do conhecimento e premiar um aluno Nota 10 não é apenas reconhecer seu esforço, mas também incentivar outros a se esforçarem cada vez mais, contribuindo assim para um ambiente educacional motivador e produtivo."

Participou do evento a professora Rogéria Aparecida de Souza Oliveira (coordenadora do curso de Direito da FEAP), que deixou uma mensagem aos alunos sobre a importância do estudo na vida de cada um.

Alunos(as) Premiados(as):

Maria Sophia de Oliveira Fonseca – EM Antônio Martins Fortes

Enzo Aguiar e Gilsimar de Matos Rodrigues – EM Cel. Arthur F. Côrtes

Sophia F. Polônio – EM Fausto Gonzaga

Maria Vitória Hisse G. de Melo – EM Fernando Lobo

Sara Rebeca F. Russinato – EM Jardim Paraíso

Maria Laura Vieira de Morais – EM José Diogo Vieira

Jefferson Silva Monteiro e Everton Pinheiro Azevedo – EM Anna Mattos de Oliveira e CEC

Ana Beatriz Silva de Medeiros e Thaynni Cortes Gabri – EM Lafayette Côrtes

Sofia Castanheira Fontes – EM Salles Marques

A secretária Tatiana Reis Gonçalves agradeceu o trabalho desenvolvido pelos professores, que se dedicaram incansavelmente na missão de formar cidadãos capazes de construir um mundo melhor. Finalizando, parabenizou os alunos(as), famílias, professoras e diretoras presentes no evento.

(Texto e fotos Cicero Cantarelli/Secretaria de Educação)