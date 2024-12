Eleitos de Além Paraíba, Estrela Dalva, Volta Grande e Pirapetinga são diplomados

Na última terça-feira, 17 de dezembro, foi realizada a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2024, na Câmara Municipal de Além Paraíba. A solenidade marcou o fim do processo eleitoral com a entrega formal dos diplomas aos eleitos, que assumirão seus cargos no próximo ano.

Em Estrela Dalva, vice-prefeito Romero Borges Bittencour; o promotor Dr. José Gustavo Guimarães da Silva, o juiz Dr. Diego Teixeira Martinez; e, o prefeito Diego Coutinho. Momento de celebração e compromisso com a democracia!

Entre os diplomados, destacaram-se o prefeito eleito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein e sua vice, Guaraciaba Germello de Marca, conhecida como "Guará das Voluntárias", ambos eleitos em Além Paraíba. Também foram diplomados os 13 vereadores eleitos, incluindo Gilson Ricardo Ribeiro, que assumiu a vaga após decisão judicial favorável em um processo contra a candidata Bethânia Reis Graciolli, eleita, mas com candidatura impugnada.

Em Volta Grande, o prefeito eleito Ivan Soares Pullig, conhecido como Ivan da Borracharia, e sua vice, Alexandrina Monteiro Abreu Brum, conhecida como Tia Dininha. Que este novo ciclo seja de trabalho, união e progresso para todos!

Além dos eleitos em Além Paraíba, a cerimônia contemplou outros municípios da região. Em Volta Grande, o prefeito eleito Ivan Soares Pullig, conhecido como ‘Ivan da Borracharia’, e sua vice, Alexandrina Monteiro Abreu Brum, conhecida como "Tia Dininha", foram diplomados. Já em Estrela Dalva, foi diplomado o prefeito reeleito Diego Coutinho e seu vice, Romero Borges Bittencour. De Pirapetinga, também foi diplomado o prefeito reeleito Luiz Henrique e seu vice, Romeu Brazil Moreira, “Romeu do Ferro Velho”

Em todos esses municípios, assim como em Além Paraíba, os vereadores eleitos também receberam seus diplomas, concluindo a formalização do processo eleitoral para o início dos mandatos em janeiro de 2025.

O evento reforçou a importância da democracia e da consolidação dos resultados das eleições em todas as esferas municipais, garantindo que os eleitos possam tomar posse em seus respectivos cargos para dar continuidade às atividades administrativas e políticas em suas comunidades.